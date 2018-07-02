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مكتبات بغداد والشكوى من الركود

مكتبات بغداد والشكوى من الركود
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الحال تبدلت وألقت المصاعب الاقتصادية بثقلها على سوق الكتب

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