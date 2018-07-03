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أطفال الخليل.. ومعاناة التعليم

أطفال الخليل.. ومعاناة التعليم
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يبحث أطفال قرية التواني جنوب الخليل عن مسلك آمن

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