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غلاء الوقود في مصر يشعل السخرية

غلاء الوقود في مصر يشعل السخرية
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مع كل أزمة يلجأ المصريون كعادتهم إلى سلاح النكتة وخفة الدم

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