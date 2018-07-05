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قضاة المحكمة العليا الأميركية وميزان الرأي

قضاة المحكمة العليا الأميركية وميزان الرأي
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قضاة المحكمة العليا يعينون للخدمة في مناصبهم لمدى الحياة

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