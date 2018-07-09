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نساء أفغانيات وتقنيات نزع الألغام

نساء أفغانيات وتقنيات نزع الألغام
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نساء تلقين التدريب على تقنيات نزع الألغام بمساعدة منظمات دولية

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