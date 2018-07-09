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تونس.. نقص حاد في المياه النظيفة

تونس.. نقص حاد في المياه النظيفة
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شح وانقطاع متكرر للمياه ومخزون السدود إلى 30 في المئة فقط

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