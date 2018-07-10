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استخراج المياه من هواء صحراء أريزونا

استخراج المياه من هواء صحراء أريزونا
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اكتشاف علمي أميركي لاستخراج المياه من الهواء الصحراوي الجاف

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