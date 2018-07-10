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عام على تحرير الموصل

عام على تحرير الموصل
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الدمار والظروف الصعبة التي خلفها الإرهاب لا تزال تعصف بالأهالي

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