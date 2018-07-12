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شطرنج الأطفال.. تنمية الذهن

شطرنج الأطفال.. تنمية الذهن
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بطلة أوكرانية حولت الشطرنج إلى تجربة مثيرة للأطفال والمراهقين

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