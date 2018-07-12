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الولايات المتحدة وبريطانيا.. العلاقات المتينة

الولايات المتحدة وبريطانيا.. العلاقات المتينة
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زيارة الرئيس الأميركي لبريطانيا لتمتين العلاقة بين ضفتي الأطلسي

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