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لم تقف فنونهم عند حد النزوح

لم تقف فنونهم عند حد النزوح
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فنون مسرحية في مخيمات النازحين قرب مدينة عفرين السورية

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