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أيقونات قبطية.. شاهدة على التاريخ

أيقونات قبطية.. شاهدة على التاريخ
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أيقونات تزين الكنائس لتمنح السلام الروحي للمصلين فيها

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