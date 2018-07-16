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اليوم

في مصر.. وداعا للطبقة الوسطى؟

في مصر.. وداعا للطبقة الوسطى؟
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اليوم يبدو أن الرحيل بات أقرب من أي وقت مضى

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