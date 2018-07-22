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جهود أميركا وحرب الإرهاب في أفريقيا

جهود أميركا وحرب الإرهاب في أفريقيا
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جهود أميركا وحرب الإرهاب في أفريقيا

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