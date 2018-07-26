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نبذة عن البرنامج
تضامن إنساني مع اللاجئين على الحدود السورية الإسرائيلية
26 يوليه، 2018
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تضامن إنساني مع اللاجئين على الحدود السورية الإسرائيلية
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