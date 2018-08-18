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العراق وتركيا ... تقارب حذر في وضع ساخن اقليميا

العراق وتركيا ... تقارب حذر في وضع ساخن اقليميا
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العراق وتركيا ... تقارب حذر في وضع ساخن اقليميا

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