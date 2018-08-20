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طائرات بلا طيار لمساعدة المزارعين

طائرات بلا طيار لمساعدة المزارعين
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طائرات بلا طيار لمساعدة المزارعين

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