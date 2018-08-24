هل حقا أن القليل من الكحول مفيد للصحة؟

نشرت دراسات مؤخرا تقول إن شرب كأس من النبيذ قد يكون مفيدا للصحة، لكن يبدو أن نتائج مثل تلك الدراءات باتت محل شك.

دراسة جديدة ضخمة أجراها نحو 512 باحثا من 243 مؤسسة بحثية، تقول إن مقدارا قليلا من الكحول يعد مضرا بالصحة.

واستند الباحثون في استنتاجهم إلى أكثر من ألف دراسة عن الكحول وبيانات الوفيات وحالات العجز في أكثر من 195 دولة بين عامي 1990 و 2016.

يقول أستاذ الصحة العالمية في جامعة واشنطن والمشرف على الدراسة، إيمانويل غاكيدو: "يظن الناس أن عدم تناول مشروب لمدة يوم أو اثنين هو أمر جيد لك، لكن الأفضل هو عدم الشرب على الإطلاق".

وكشفت الدراسة أن هناك نحو 2.8 مليون شخص حول العالم توفوا في عام 2006 لأسباب مرتبطة بتناول الكحول، وهو مقارب لعدد المتوفين لنفس الأسباب في عام 1990 أيضا.

"الأفضل عدم التناول"

وقارن الباحثون بيانات الأشخاص الذين لا يشربون مطلقا بأشخاص يتناولون مشروبا واحدا بمعدل يومي.

ووجدوا أن من بين 100 ألف شخص لا يشربون الكحول، أصيب 914 بأمراض مرتبطة بتناول الكحول مثل السرطان، أما بالنسبة للذين يتناولون الكحول بمعدل مشروبين يوميا فتزداد نسب المصابين بهذه الأمراض إل 977.

فيما تصل نسب المصابين من أولئك الذين يتناولون خمسة مشروبات يوميا إلى 1252 مصابا.

وتوضح سونيا ساكسينا، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، أن تناول مشروب يوميا يمثل نسبة خطر صغيرة إضافية، لكن وبما أن سكان المملكة المتحدة لا يكتفون بمشروب واحد يوميا فإن نسبة الإصابة ستزيد.

مؤلف الدراسة الرئيسي الأستاذ بجامعة واشنطن ماكس جريسوولد، يقول "إن الدراسات السابقة وجدت تأثيرا وقائيا للكحول في بعض الظروف، لكننا وجدنا أن المخاطر الصحية المرتبطة بالكحول تزداد مع تناول أي كمية منه".