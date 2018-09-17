إردوغان: لم ندفع أي شيء مقابل الطائرة القطرية

دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية.

وقال إنها هدية لم يتم دفع أموال مقابلها ومهداة للدولة التركية وليس له بشكل شخصي.

وذكرت محطة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية في الأسبوع الماضي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أهدى أردوغان الطائرة التي قالت وسائل إعلام تركية إنها من طراز بوينغ 747 ما أثار انتقادات من المعارضة التركية.

وذكرت صحيفة حرييت أن سزجين تانريكولو، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر عن قلقه من أن تكون الطائرة مشتراة وليست مهداة، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة التي تتسع في العادة لـ400 راكب تم تعديلها لتقل 76 شخصا فقط.

وقال إردوغان إن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها.

وأشار إلى أن قيمة الطائرة حوالي 500 مليون دولار.

وأضاف الرئيس التركي للصحافيين خلال رحلة عودته من أذربيجان في مطلع الأسبوع "لن أحصل على نقود من تركيا، أقدم هذا هدية لتركيا".

وتعاني تركيا من انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم في خانة العشرات وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد.

ووافقت قطر، الحليف العربي الرئيسي لأنقرة، على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا حجمها 15 مليار دولار مما دعم الليرة.

وقال إردوغان للصحافيين إن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء وبمجرد انتهاء ذلك "سنسافر بها، لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية، ليست طائرتي".