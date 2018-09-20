فولكسفاغن تنسحب من إيران

قررت شركة فولكسفاغن وقف نشاطاتها بصورة شبه كاملة في إيران، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ نقلا عن السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل.

وأوضح غرينيل للوكالة أنه تم التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بين مجموعة السيارات ووزارة الخارجية الأميركية.

وبموجب هذا الاتفاق، تحتفظ المجموعة بأنشطة محدودة للغاية في إيران تقتصر على الدواعي الإنسانية.

وبهذا تكون فولكسفاغن قد تخلت عن المشروع الذي أعلنته في تموز/يوليو 2017 باستئناف بيع سيارات في إيران بعد غيابها عن هذا البلد لمدة 17 عاما.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والذي أتاح للشركات الغربية معاودة التعامل مع هذا البلد.

وعلى الإثر، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق.