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الأردن
الانتخابات النصفية الأميركية
06 نوفمبر، 2018
بدأ الناخبون الأميركيون الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي يتوقع أن تشهد إقبالا غير مسبوق بحلول موعد إغلاق مراكز الاقتراع.
1
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
2
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
3
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
4
ناخبون يدلون بأصواتهم في مانهاتن بنيويورك
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