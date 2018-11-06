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الانتخابات النصفية الأميركية

بدأ الناخبون الأميركيون الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي يتوقع أن تشهد إقبالا غير مسبوق بحلول موعد إغلاق مراكز الاقتراع.
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
1 ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
2 ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
3 ناخبون أمام مركز اقتراع في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو
ناخبون يدلون بأصواتهم في مانهاتن بنيويورك
4 ناخبون يدلون بأصواتهم في مانهاتن بنيويورك

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