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الشرق الأوسط
البيت الأبيض يتزين بمناسبة أعياد الميلاد
26 نوفمبر، 2018
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البيت الأبيض يتزين بمناسبة أعياد الميلاد
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