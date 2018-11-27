بولتون: ترامب لا ينوي لقاء بن سلمان

قال جون بولتون، مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، الثلاثاء إن الرئيس لا ينوي لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المزمعة نهاية الشهر الحالي في الأرجنتين.

وأضاف بولتون في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض أن جدول الرئيس ترامب سيكون مزدحما.

وأعلن البيت الأبيض من جانبه أن الرئيس سيعقد اجتماعات مع قادة الأرجنتين والصين وألمانيا واليابان وروسيا خلال القمة. وأوضح بولتون خلال المؤتمر الصحافي أنه سيجتمع أيضا بقادة الهند وتركيا.

وقال مستشار ترامب إنه لم يستمع شخصيا إلى التسجيل الصوتي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول، مشيرا إلى أنه لا يفهم العربية كي يسمعه، لكنه عرف بمحتوى التسجيل.

وعن الموقف الأميركي من القضية، قال إن الرئيس ترامب تحدث بوضوح شديد عن هذا الموضوع.

وقال مستشار الرئيس إن إحدى أولويات ترامب التوسع في التعاون ضد حزب الله وحماس.

وردا على سؤال حول القضايا التي سيناقشها الرئيس ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح أن الزعيمين سيبحثان قضايا الأمن والحدود وسباق التسلح والموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط وسيقومان باستكمال مناقشات قمة هلسنكي.

وعما إذا كان ترامب سيدين التصعيد الروسي الأخير مع أوكرانيا، أشار إلى الرجوع إلى موقف مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي في هذا الشأن.

وعن توقعاته بشأن اجتماع ترامب بالرئيس الصيني شي جينبينغ على هامِش القمة، قال بولتون إن ترامب قام بتطوير علاقة إيجابية معه، لكنه استبعد أن يؤدي الاجتماع إلى "اتفاق جوهري".