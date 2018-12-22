وقالت المهندسة الدوسري إنها "استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها الذي كان رجل إطفاء شغوفا بعمله".

ودربت شركة أرامكو السعودية امرأتين سعوديتين على إطفاء الحرائق ضمن برنامج تدريبي دوري، حسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني .

لأول مرة في السعودية اقتحمت سيدتان مجال إطفاء الحرائق الذي كان حكرا على الرجال.

وأضافت أن عائلتها فخورة بمواصلة "الجيل الثاني الإرث"، إذ أن انضمامها لقسم إطفاء الحرائق حلم أصبح حقيقة.

أما المهندسة عبير الجبر فقات إنها سعيدة بأن تكون جزءا هذه الفرصة التي تعني المساواة، خاصة وأنها تدربت جنبا إلى جنب مع زملائها الرجال.

وكشف مدير البرنامج في أرامكو غسان أبوالفرج أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية في السعودية والشركة أيضا، حيث تم اعتماد أول امرأتين إطفائيتين.