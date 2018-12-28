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2018.. عام الفضائح التقنية

2018.. عام الفضائح التقنية
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يمكن القول إن 2018 كان عام الفضائح التقنية.. إليك ملخص عن أبرزها

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