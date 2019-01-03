بين سام وعمار - الشيوعية.. عقيدة الأوهام

عقيدة سياسية واقتصادية تدعو إلى استبدال الملكية الخاصة والاقتصاد المبني على الربحية بالملكية العامة والسيطرة الجماعية على وسائل الإنتاج، على الأقل الوسائل الأساسية مثل المناجم والطواحين والمعامل، علاوة على الموارد الطبيعية للمجتمع. من هذا المنطلق، هناك تشابه كبير ما بين الشيوعية والاشتراكية