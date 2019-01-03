بين سام وعمار
بين سام وعمار - الشيوعية.. عقيدة الأوهام
عقيدة سياسية واقتصادية تدعو إلى استبدال الملكية الخاصة والاقتصاد المبني على الربحية بالملكية العامة والسيطرة الجماعية على وسائل الإنتاج، على الأقل الوسائل الأساسية مثل المناجم والطواحين والمعامل، علاوة على الموارد الطبيعية للمجتمع. من هذا المنطلق، هناك تشابه كبير ما بين الشيوعية والاشتراكية
الحلقات
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ديسمبر 27, 2018
بين سام وعمار - تقييم لأهم أحداث 2018 وتوقعات للعام الجديد
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ديسمبر 13, 2018
بين سام وعمار - الأقباط: مواطنون وغرباء في الشرق الأوسط
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ديسمبر 06, 2018
بين سام وعمار - البحث عن أصول داعش
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نوفمبر 29, 2018
هل سلم العرب من شر العنصرية؟
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نوفمبر 27, 2018
النظام السياسي الأميركي
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