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إسلام حرّ

#إسلام_حر.. لماذا لم يُقدّم الإسلام بالتصوّر الصوفي؟

#إسلام_حر.. لماذا لم يُقدّم الإسلام بالتصوّر الصوفي؟
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أين فكر المعتزلة والمتصوفة في التراث الإسلامي؟ ولماذا مات هذا الفكر في الكتب؟

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