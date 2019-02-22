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عاصمة القرار

عاصمة القرار - إسرائيل ودول الخليج العربية: "عهد جديد"

عاصمة القرار - إسرائيل ودول الخليج العربية: "عهد جديد"
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#عاصمة_القرار - إسرائيل ودول الخليج العربية: "عهد جديد"

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