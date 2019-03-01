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بالصور.. 'الجمعة الثانية' ضد العهدة الخامسة

نزل آلاف الأشخاص بعد ظهر الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل السبت بعيد ميلاده الـ82.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول ماي بالعاصمة. وردد المتظاهرون، الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة، شعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.
المقاومة جميلة بوحيرد وسط المتظاهرين بالعاصمة
1 المقاومة جميلة بوحيرد وسط المتظاهرين بالعاصمة
النساء الجزائريات شاركن بقوة في مسيرات اليوم
2 النساء الجزائريات شاركن بقوة في مسيرات اليوم
محتجون في النفق المؤدي إلى ساحة أودان بوسط الجزائر العاصمة
3 محتجون في النفق المؤدي إلى ساحة أودان بوسط الجزائر العاصمة
شباب يحملون العلم الجزائري في مسيرات العاصمة
4 شباب يحملون العلم الجزائري في مسيرات العاصمة

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