بين سام وعمار
بين سام وعمار - الحق في الحياة – البداية: من المهد وما قبل
غالباً ما يتم التعريف عن هذا الحق الأساسي بطريقة سلبية، أي من خلال تحريم القتل: لا تقتل. طوّر رجال الدين مبررهم الخاص لهذا الأمر، والفلاسفة بدورهم طوّروا مبررهم المستقل لهذا التحريم. هناك اتفاق هنا إذن بين رجال الدين والفلاسفة فيما يتعلق بالنتيجة، لكن هناك اختلاف في المسار المؤدي إلى هذه النتيجة
الحلقات
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#بين_سام _وعمار ..كارثة اليمن: من المسؤول؟
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