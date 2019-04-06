الحرة_تتحرى: #السعودية… مشاهد متناقضة

تحقيقنا الاستقصائي لهذا الأسبوع يتناول موضوعاً بات محط أنظار العالم في الآونة الأخيرة، ويأتي بعنوان: "السعودية ... مشاهد متناقضة". في المشهد الأول إنفتاح سعودي غير مسبوق منح المرأة عدة حقوق منها قيادة السيارات وتبوء مناصب إدارية رفيعة المستوى، ولكن المشهد الثاني كان لاعتقال ناشطات سعوديات بعضهن كان من أوائل من نادى بحقوق المرأة في السعودية. أما المشهد الثالث فهو ما عجت به وسائل التواصل الاجتماعية لفتيات سعوديات هاربات لخارج البلاد، فما الذي يحصل؟ هل هو حراك نسائي ينتفض على القوانين؟ أم هو مؤامرة تستخدم حقوق المرأة كورقة ضغط سياسية على المملكة؟