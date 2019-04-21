Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل

مختلف عليه

مختلف عليه - قراءات القرآن والخلاف حول جمعه

مختلف عليه - قراءات القرآن والخلاف حول جمعه
تضمين

لا يوجد وسائط متاحة

0:00 0:55:42 0:00

لقرآن الكريم هو كتاب مفتوح على تأويلات كثيرة، فيه الحكمة والقصص والتعاليم والأوامر والنواهي والشرائع. كلام الله جُمِع بعد وفاة الرسول في عهد عثمان بن عفان، وتم تنقيطه في عهد عبد الملك بن مروان الذي وكل المهمة للحجاج بن يوسف الثقفي، فما حقيقة تصحيحه لبعض الحروف في القرآن؟ وهل هذه الرواية صحيحة؟

عرض التعليقات

تعليقات فيسبوك

الحلقات

عرض جميع الحلقات
عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG