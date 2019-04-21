مختلف عليه - قراءات القرآن والخلاف حول جمعه

لقرآن الكريم هو كتاب مفتوح على تأويلات كثيرة، فيه الحكمة والقصص والتعاليم والأوامر والنواهي والشرائع. كلام الله جُمِع بعد وفاة الرسول في عهد عثمان بن عفان، وتم تنقيطه في عهد عبد الملك بن مروان الذي وكل المهمة للحجاج بن يوسف الثقفي، فما حقيقة تصحيحه لبعض الحروف في القرآن؟ وهل هذه الرواية صحيحة؟