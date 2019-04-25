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بين سام وعمار

#بين_سام_وعمار - كاتدرائية #نوتردام: الحريق والرمز

#بين_سام_وعمار - كاتدرائية #نوتردام: الحريق والرمز
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اختلفت ردود الأفعال حول حريق كاتدرائية نوتردام، فمن الناس من تألم وتعاطف، ومنهم من احتفى وتشفّى، ومنهم من سارع إلى كيل الاتهامات لفلان أو علان بلا أي دليل، ومنهم من حلّل أهمية الحدث ورمزيّته من منظوره الإيديولوجي الخاص متجاهلاً الحقائق الموضوعية. ومن هذا المنطلق، يبدو أن محورية هذا الحدث تكمن لا في أهمية "نوتردام" ومكانتها في الوعي الفرنسي بقدر ما تتجلى في طبيعة الأسئلة التي تثيرها ردود أفعالنا المختلفة حياله.

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