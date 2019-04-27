الحرة_تتحرى - طريق الحرير الجديد... استثمار أم استعمار؟

تتناول حلقتنا مشروعا اقتصاديا صينيا أثار جدلا واسعا حول العالم وكانت له تداعيات على العديد من الدول النامية في القارتين الآسيوية والافريقية.. إنه مشروع الحزام والطريق.. أو طريق الحرير الجديد.. الذي تحاول الصين من خلاله إعادة ربط طرق التجارة الدولية عبر خطوط برية وبحرية تنتشر في إطار جغرافي بات يضم أكثر من ستين دولة. في الجزء الأول من تقريرنا لهذا اليوم " طريق الحرير الجديد .. استثمار ام استعمار؟" سنتعرف على الاستراتيجية التي اتبعتها الصين للإيقاع بالدول النامية في فخ الديون وفتح بوابة الاستثمار كمقدمة لعبور حصان الاستعمار الاقتصادي الصيني إلى أبعد نقطة يمكن أن يصل إليها