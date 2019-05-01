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حديث الخليج

#حديث_الخليج - كيف يواجه الخليج نقص الماء العذب؟ وما مستقبل تحلية مياه البحر؟

#حديث_الخليج - كيف يواجه الخليج نقص الماء العذب؟ وما مستقبل تحلية مياه البحر؟
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