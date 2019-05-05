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الشرق الأوسط

أفيخاي أدرعي للحرة: استهدفنا مواقع نوعية لحماس والجهاد في غزة

أفيخاي أدرعي للحرة: استهدفنا مواقع نوعية لحماس والجهاد في غزة
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أفيخاي أدرعي للحرة: استهدفنا مواقع نوعية لحماس والجهاد في غزة

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