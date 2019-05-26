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مختلف عليه

#مختلف_عليه..تاريخ وواقع الصراع بين الإسلام والغرب

#مختلف_عليه..تاريخ وواقع الصراع بين الإسلام والغرب
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ينظر الرحالة لبلاد الإسلام باعتبارها بلاد الخرافات والبداوة، بينما ينظر الإسلاميون للغرب باعتباره موطن للانحلال والتفسخ، فهل هناك جذور للكراهية؟ ولماذا يقبل المسيحيون اليوم بانتقاد الدين المسيحي بينما يرفض المسلمون ذلك؟ المفكر الإسلامي الدكتور فالح مهدي الكاتب اللبناني الكبير حازم صاغية

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