مختلف عليه
#مختلف_عليه..تاريخ وواقع الصراع بين الإسلام والغرب
ينظر الرحالة لبلاد الإسلام باعتبارها بلاد الخرافات والبداوة، بينما ينظر الإسلاميون للغرب باعتباره موطن للانحلال والتفسخ، فهل هناك جذور للكراهية؟ ولماذا يقبل المسيحيون اليوم بانتقاد الدين المسيحي بينما يرفض المسلمون ذلك؟ المفكر الإسلامي الدكتور فالح مهدي الكاتب اللبناني الكبير حازم صاغية
الحلقات
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مايو 19, 2019
مختلف عليه - المسلمون في الغرب
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أبريل 28, 2019
#مختلف_عليه.. الحروب الصليبية.. وجهتا نظر
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أبريل 21, 2019
مختلف عليه - قراءات القرآن والخلاف حول جمعه
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