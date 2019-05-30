الكلباني يعلق على الفصل بين النساء والرجال في الصلاة

" في زمن النبي، لم يكن هناك ساتر في الصلاة بين النساء والرجال، الآن تأتي إلى المسجد وتجده "مصكوك صك" كأنه غرفة مستقلة "...

بهذا التصريح على القناة الرسمية السعودية SBC، كسر الإمام السابق للحرم المكي الشيخ عادل الكلباني أحد تابوهات الخطاب الديني في السعودي وفي كثير من الدول الإسلامية. إذ استنبط الناس من حديثه دعوة صريحة إلى إزالة الفواصل بين النساء والرجال في المساجد.

ووصف تعامل المجتمع مع المرأة بأنه "فوبيا"، أي رهاب، من النساء.

لم يعجب هذا الرأي كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فصبوا عليه سيلا من الانتقادات.