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مختلف عليه

#مختلف_عليه..صلاح الدين الأيوبي.. بطل أم سفاح؟

#مختلف_عليه..صلاح الدين الأيوبي.. بطل أم سفاح؟
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شخصية ينقسم حولها المسلمون، فكثير منهم يمجد صلاح الدين ويرفع اسمه لأعلى، والبعض الآخر يتهمه بأنه قاتل ودكتاتور صنع مذابح ضد الفاطميين، وأنه فتح القدس صلحًا وليس نصرًا عسكرياً كما تصوره المخيلة الشعبية السنية. هل صلاح الدين بطل أم سفاح؟ الضيوف المؤرخ خاشع المعاضيدي الباحث والكاتب سرؤ قادر

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