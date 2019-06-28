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هوك: نحث منظمة الملاحة الدولية على اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر فيما يتعلق بقواعد السلامة البحرية
هوك: لدينا أشرطة فيديو لقوارب إيرانية أزالت لغما لم ينفجر من إحدى ناقلتي النفط
هوك: إيران مسؤولة عن الهجوم على أربع ناقلات نفط في الفجيرة بالإمارات
هوك: لدينا أدلة على أن إيران هاجمت ناقلتي النفط في مياه خليج عمان
المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران برايان هوك: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط
فيديو
لقطات طريفة من قمة العشرين
28 يونيو، 2019
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لقطات طريفة من قمة العشرين
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