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عاصمة القرار

ما هي خيارات ترامب تجاه "حرب" إيران على السعودية؟

ما هي خيارات ترامب تجاه "حرب" إيران على السعودية؟
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كيف سيكون الرد الأميركي- السعودي على الاعتداء الإيراني غير المسبوق على أرامكو؟

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