الأمم المتحدة والنظام الإيراني

لماذا لم يُعقَد اجتماع بين ترامب وروحاني في نيويورك؟ وكيف يشرح أركان إدارة ترامب حصيلة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من وجهة نظر أميركية وسياسة واشنطن تجاه إيران والسعودية والعراق وسوريا ولبنان.



