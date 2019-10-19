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#عاصمة_القرار.. هل يحقق وقف النار أهداف واشنطن وتركيا في شمال شرق سوريا؟
19 أكتوبر، 2019
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هل يصمد وقف النار المتفق عليه بين واشنطن وأنقرة؟ وهل ينهي الحملة الداخلية الأميركية على قرار الرئيس ترامب بالإنسحاب من سوريا؟ وما هو مصير الاتفاق في حال مضي الكونغرس بفرض عقوبات على تركيا؟
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