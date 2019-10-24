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الشرق الأوسط
"على الذبح".. رعب العملية التركية
24 أكتوبر، 2019
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"على الذبح".. رعب العملية التركية
"على الذبح".. رعب العملية التركية
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