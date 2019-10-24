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الشرق الأوسط

"على الذبح".. رعب العملية التركية

"على الذبح".. رعب العملية التركية
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"على الذبح".. رعب العملية التركية

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