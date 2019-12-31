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"الأكثر تحصينا" بالعراق.. ميليشيات الحشد تقتحم المنطقة الخضراء
31 ديسمبر، 2019
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"الأكثر تحصينا" بالعراق.. ميليشيات الحشد تقتحم المنطقة الخضراء
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