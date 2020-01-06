Accessibility links
المحتوى الرئيسي
الأقسام الرئيسية
تخطي إلى البحث
بحث
بحث
التحكم بالتنقل
التحكم بمدخلات البحث
بحث
بحث
بحث
أخبار
أميركا
شرق أوسط وشمال أفريقيا
دوليات
فيديو
تكنولوجيا
رياضة
صحة
منوعات
من زاوية أخرى
اقتصاد
اخترنا لكم
الحرة عراق
برامج الحرة
من نحن
مهمتنا
موجات البث
اتصل بنا
وظائف
سياسة التعليق
المزيد
سابق
لاحق
عاجل
وكالة فرانس برس: الجيش الأميركي يبلغ العراق اتخاذ إجراءات للخروج من البلاد
فيديو
أورتاغوس: تنتابنا خيبة أمل من قرار البرلمان العراقي
06 يناير، 2020
Get Adobe Flash Player
تضمين
تضمين
هذا الرمز تم نسخه إلى الحافظة
العرض
px
الارتفاع
px
هذا الرابط تم نسخه إلى الحافظة
لا يوجد وسائط متاحة
0:00
0:08:40
0:00
أورتاغوس: تنتابنا خيبة أمل من قرار البرلمان العراقي
عرض التعليقات
تعليقات فيسبوك
الأحدث
تسريبات للحلبوسي قبل جلسة البرلمان
الصور الأولى لقصف استهدف منطقة الجادرية في بغداد
سليماني.. الزيارة الأخيرة
اعتداءات إيرانية سبقت مقتل سليماني
الأقليات المسيحية
الدولة العثمانية.. خلافة أم احتلال؟
ليلة النهاية.. تفاصيل القضاء على سليماني والمهندس
نهاية أبو مهدي.. "مهندس" الإرهاب
أورتاغوس: هجمات الشرق الأوسط استدعت التخلص من سليماني
احتفالات في العراق بمقتل سليماني
عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG
تعليقات فيسبوك