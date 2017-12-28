هجوم يستهدف مركزا شيعيا في كابل

قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 80 آخرون بجروح الخميس في تفجيرات استهدفت مركزا ثقافيا شيعيا في العاصمة الأفغانية كابل كانت تقام فيه مناسبة للذكرى الـ38 للغزو السوفيتي لأفغانستان. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي، مشيرا إلى وقوع انفجار أول نفذه انتحاري أدى إلى سقوط القتلى والجرحى، تلاه انفجاران أقل قوة لم يسفرا عن ضحايا. وتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأوضح الوزير المكلف حقيبة الصحة غلام محمد بايكان أن جميع القتلى من المدنيين، مشيرا إلى أنهم قضوا نتيجة الحروق بسبب الاعتداء.

ووصف الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام على تفجير انتحاري حزاما ناسفا بالقرب من مكتب للاستخبارات في العاصمة، أوقع ستة قتلى.