علاج ألزهايمر.. أوروبا تحذو حذو أميركا

حذت وكالة الأدوية الأوروبية حذو إدارة الأغذية والأدوية الأميركية وقالت إنها تضع خططا لمساعدة شركات الأدوية في إقرار أدوية جديدة لعلاج ألزهايمر في مراحله المبكرة.

وذكرت الوكالة الأربعاء أن خططها ستشجع على تجربة عقاقير جديدة حتى قبل ظهور الأعراض وكذلك على الاستعانة المحتملة بالعلامات الحيوية مثل المؤشرات على زيادة البروتين في المخ.

وسجل العقاقير التجريبية لألزهايمر سيئ، إذ شهد أكثر من 100 حالة فشل، أحدثها دواء لشركة ميرك، بينما قالت فايزر في كانون الثاني/يناير إنها ستترك هذا المجال.

ويعلق الباحثون آمالهم الآن على التمكن من التدخل في مرحلة مبكرة وتشخيص الحالات المعرضة لخطر الإصابة من خلال الفحص أو الأشعة أو العلامات الحيوية.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن التغيرات الحيوية المرتبطة بألزهايمر تبدأ قبل ظهور الأعراض السريرية بما بين عشرة و20 عاما وهو ما يجعل من الأهمية رصد المرضى قبل تطور حالاتهم.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن من المتوقع أن تسهل توجيهاتها الإرشادية تطوير الأدوية للوقاية من المرض وعلاجه. ولا يمكن لأدوية ألزهايمر المتاحة حاليا سوى علاج الأعراض.

ورحب علماء ومسؤولون بشركات أدوية بإعادة التفكير في الأمر على جانبي الأطلسي والتي أطلقتها مقترحات لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في 15 شباط/فبراير.

ولا يوجد علاج لمرض ألزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعا لخرف المسنين والذي يدمر خلايا المخ ويصيب بالخلل أنظمة تبادل الرسائل الرئيسية في الدماغ.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 35.6 مليون شخص مصابون بالخرف على مستوى العالم ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول 2030