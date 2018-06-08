الدول العربية.. النمو الاقتصادي إلى ارتفاع 

توقعت بيانات صادرة عن البنك الدولي تحسن معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية بسبب تحسن أسعار النفط في الدول المصدرة للذهب الأسود وتحسن الطلب في الدول غير النفطية.

وأظهر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/ يونيو أن تعافي أسعار النفط ساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى 3 في المئة في 2018، بعد أن كان 1.8 في المئة في 2017.

وتضاعف معدل النمو للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المئة في 2018، بعد أن كان 1.2 في المئة في 2017.

وتضم الدول المصدرة للنفط الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية والإمارات، إضافة إلى إيران.

وتحسن النمو في الدول المستوردة للنفط من 3.8 في المئة في 2017 إلى 4 في المئة في 2018.

وتضم الدول المستوردة للنفط مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، الأراضي الفلسطينية وجيبوتي.

وتأتي السعودية والعراق والكويت وعُمان، في مقدمة الدول العربية التي يرتفع فيها معدل النمو الاقتصادي في 2018، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتحسن حركة الاستثمارات بعد أن شهدت تراجعا في النمو عام 2017.

فيما يتوقع أن تشهد كل من البحرين والأراضي الفلسطينية وجيبوتي، تثبيطا في معدل النمو الاقتصادي.

وفي الأردن، التي شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل، توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي فيها بنسبة طفيفة حيث سيبلغ 2.1 في المئة في 2018، مقابل 2 في المئة في 2017.

