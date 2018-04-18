العراق يعتقل شخصين خططا لتفجير طائرة في أستراليا

كشف مسؤولون أستراليون الأربعاء عن اعتقال شخصين ينتميان لتنظيم داعش في العراق يشتبه في تخطيطهما لتفجير طائرة ركاب إماراتية أثناء مغادرتها سيدني العام الماضي.

وقال المسؤولون لوسائل إعلام محلية أسترالية إن عملية الاعتقال جرت في وقت سابق من هذا العام في العراق لمواطن لبناني يدعى طارق الخياط، وقريبه الأسترالي أحمد مرعي، لكن لم يتم الإعلان في حينه عن عملية الاعتقال.

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ويعتقد أن الخياط أصدر تعليماته إلى اثنين من أخوته في أستراليا، هما خالد ومحمود الخياط، بصنع قنبلة وتفجير طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية أثناء إقلاعها من سيدني إلى دبي في 15 تموز/يوليو الماضي.

وكانت الرحلة تضم 400 شخص من الركاب بالإضافة إلى طاقمها، لكن تم إحباط مخطط التفجير بعد اكتشاف القنبلة التي كانت مخبأة داخل مفرمة لحم وموضوعة في حقيبة.